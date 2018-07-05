Yunusemre yağlı güreş festivaline hazırlanıyor

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu yıl 23 Eylül’de gerçekleştirilecek Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali’nin düzenleneceği alanda incelemelerde bulundu.

Yunusemre Belediyesi’nin bu yıl 3.’sünü 23 Eylül Pazar Günü düzenleyeceği Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali’nin hazırlıkları sürerken; festivalin yapılacağı alanda düzenlemeler yapılıyor. Ortaköy’de yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemede Başkan Çerçi’ye Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, Belediye Meclis Üyeleri Necip Denktaş, Arif Alkan, Mustafa Gürler, Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı, Park Bahçeler Müdürü Volkan Aydoğdu ile Başkan Danışmanı Kefayettin Öz eşlik etti. Başkan Çerçi, hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü Ortaköy Mesire Alanı’nı da gezerek çalışmaların hangi aşamada olduğu konusunda bilgi aldı.