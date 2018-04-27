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27 Nisan 2018 Cuma 15:28

Yunusemre yaz okulu kursları açıyor

Yunusemre Belediyesi yaz aylarında çocukların tatilini iyi şekilde değerlendirmesi amacıyla bu yıl da yaz okulu kursları açıyor. Kurslar için kayıtlar 2 Mayıs Çarşamba Günü başlıyor.Yunusemre Belediyesi, öğrencilerin yaz aylarında spor...

Yunusemre yaz okulu kursları açıyor
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Yunusemre Belediyesi yaz aylarında çocukların tatilini iyi şekilde değerlendirmesi amacıyla bu yıl da yaz okulu kursları açıyor. Kurslar için kayıtlar 2 Mayıs Çarşamba Günü başlıyor.

Yunusemre Belediyesi, öğrencilerin yaz aylarında spor faaliyetlerinden faydalanması amacıyla yaz kursları açıyor. Ücretli ve ücretsiz olarak verilecek olan kursların kayıtları 2 Mayıs’ta başlarken; veliler belediye bahçesinde kurulacak stantta konu hakkında bilgi alarak kayıt yaptırabileceği gibi 444 62 09 numaralı çağrı merkezini arayarak da bilgi sahibi olabilecek. Yaz süresince verilecek kurslar şöyle: “Atletizm (2005 - 2008 doğumlular) Judo (2006 - 2010), Hentbol (2005 - 2008), Tekvando (2006 - 2011), Güreş (2006 - 2008) Badminton (2006 - 2012), yüzme (2005 - 2013), futbol (2006 - 2013), Voleybol (sadece kız sporcularımıza 2005 - 2011 doğumlular), Basketbol (2004 - 2010), Wushu Kung Fu (2004 - 2010), Tenis (2012 ve altı doğumlular), Satranç (2005 - 2008).”

Yüzme, voleybol, tenis kursu 18 Haziran - 14 Eylül arasında düzenlenirken; diğer kurslar 18 Haziran’da başlayıp 10 Ağustos tarihinde sona erecek.
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