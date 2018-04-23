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23 Nisan 2018 Pazartesi 17:19

Yunusemre’de 23 Nisan’a yakışır kortej

Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korteji renkli görüntülere sahne oldu. Minikler velileriyle birlikte ellerinde pankartlarla bando eşliğinde Halil Yurtseven İlkokulu’ndan Forum Magnesia...

Yunusemre'de 23 Nisan'a yakışır kortej
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Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korteji renkli görüntülere sahne oldu. Minikler velileriyle birlikte ellerinde pankartlarla bando eşliğinde Halil Yurtseven İlkokulu’ndan Forum Magnesia AVM arkasındaki açık alana kadar yürüdü.

Yunusemreli minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na yakışır bir final yaptı. Yunusemre Belediyesi ve Kelebekler Diyarı Anaokulu’nun katkılarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik Korteji gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşüne Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, öğretmenler, Özel Yunusemre Anaokulu öğrencileri, Mehmet Suphi Egemen İlkokulu, Mesir Ortaokulu, TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi Okul Öncesi Eğitim Grupları katıldı.

Velileriyle birlikte birbirinden renkli kıyafetler giyen minikler ellerinde pankartlarla bando eşliğinde şarkılar seslendirdi. Halil Yurtseven İlkokulu’ndan başlayan kortej, Yunusemre Belediyesi’nin Forum Magnesia AVM arkasındaki alanda sona erdi.
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