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26 Nisan 2018 Perşembe 15:11

Yunusemre’de okul bahçeleri spor alanına dönüşüyor

Yunusemre Belediyesi çocukları spora yönlendirmek maçıyla hayata geçirdiği Okul Bahçeleri Spor Alanına Dönüşüyor Geleceğin Yıldızları Yetişiyor Projesi tüm hızıyla devam ediyor.Yunusemre Belediyesi, Spor Toto Teşkilatı işbirliği ile...

Yunusemre'de okul bahçeleri spor alanına dönüşüyor
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Yunusemre Belediyesi çocukları spora yönlendirmek maçıyla hayata geçirdiği Okul Bahçeleri Spor Alanına Dönüşüyor Geleceğin Yıldızları Yetişiyor Projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Yunusemre Belediyesi, Spor Toto Teşkilatı işbirliği ile Okul Bahçeleri Spor Alanına Dönüşüyor Geleceğin Yıldızları Yetişiyor Projesi kapsamında merkezde 7, kırsaldaki 3 okul bahçesini spor alanına dönüştürdü. Öğrencilerin beğenisini toplayan proje kapsamında Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu’nda yürütülen çalışmaları inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Çerçi, projenin onlar için önemini anlattı. Belediye Başkanı Çerçi, öğrencilerle birlikte spor yapmayı da ihmal etmedi. “Ne yapıyorsak sizler için” diyen Başkan Çerçi, sağlıklı büyüyebilmek için spor yapmanın olmazsa olmaz bir şart olduğunu kaydetti. Belediye Başkanı Çerçi, “Spor Toto Teşkilatımızın destekleri ile Okul bahçelerimizi spor alanlarına dönüştürüyoruz. Bahçeleri müsait olan 10 okulumuzda projemizi hayata geçirdik. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için spor şart. Hem çocuklarımızın sağlıklı büyümesi hem de spora teşvik edilmesi adına bu projemizi çok önemsiyoruz. Çocuklarımızı ziyaret ederek onların mutlu olduğunu görmek bizleri de sevindirdi” diye konuştu.

Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu Okul Müdürü Erhan Kıy ise “Bu güzel sahayı bizlere kazandıran Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye çok teşekkür ederiz. Başkanımız bize her konuda yardımcı oluyor. Kendisine çok teşekkür ederiz.” diye konuştu. Öğrenciler ise kendilerine böyle bir imkanı sağladığı için Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.
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