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25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:46

Yunusemre’de veliler çocuklarıyla birlikte wushu yapıyor

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor’un katkılarıyla açılan yaz spor okullarında yaklaşık 120 sporcu, aileleriyle birlikte wushu öğreniyor.Yunusemre Yaz Spor Okulları kapsamında 13 branşta açılan kurslar yoğun ilgi görüyor. En...

Yunusemre'de veliler çocuklarıyla birlikte wushu yapıyor
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Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor’un katkılarıyla açılan yaz spor okullarında yaklaşık 120 sporcu, aileleriyle birlikte wushu öğreniyor.

Yunusemre Yaz Spor Okulları kapsamında 13 branşta açılan kurslar yoğun ilgi görüyor. En rağbet gören kurslardan biri olan wushu’da 120 öğrenci uzak doğu sporunu öğrenirken; kursa dileyen veliler de katılabiliyor. Aileleriyle birlikte spor yapan öğrenciler keyifli dakikalar geçiriyor. Kursu ziyaret eden Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, Atatürk Spor Salonu 75. Yıl Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen kursları ziyaret ederek sporcular ile buluştu. Şişmanlar, kursa olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirtirken; amaçlarının sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Şişmanlar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimiz velileriyle birlikte antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyor. Kurs vesilesiyle çocuklarımız kaliteli zaman geçiriyor. Hedefimiz çocuklarımızı spora yönlendirmek. Kurslarımıza olan ilgiden bunu başardığımıza inanıyorum” dedi.

Wushu Antrenörü Yusuf Çetinkaya da yaklaşık 120 sporcu ile hafta içi 5 gün spor yaptıklarını ifade etti. Kursa ilişkin bilgi veren Çetinkaya şunları söyledi: “Antrenmanlarımıza dört yaşından yetmiş yaşına kadar her yaş grubundan kişi katılıyor. Veliler de çocuklarıyla birlikte spor yapabiliyor. Çalışmalarımıza destek sağlayan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’ ye çok teşekkür ediyoruz”
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