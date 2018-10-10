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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:19

Yunusemre’den 2 mahallede asfalt yama çalışması

Yunusemre Belediyesi Barbaros ve Uncubozköy Mahallelerinde bozulan yollarda asfalt yama çalışması yaptı.Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Barbaros Mahallesi Küme Evleri ile Uncubozköy Mahallesinde asfalt yama çalışması...

Yunusemre'den 2 mahallede asfalt yama çalışması
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Yunusemre Belediyesi Barbaros ve Uncubozköy Mahallelerinde bozulan yollarda asfalt yama çalışması yaptı.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Barbaros Mahallesi Küme Evleri ile Uncubozköy Mahallesinde asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı, sezon sonuna kadar 2018 programını tamamlamayı hatta üzerine çıkmayı hedeflediklerini belirterek, “Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin talimatları doğrultusunda tüm mahallelerimizde asfalt yama, kilitli parke taşı döşeme ve yol düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Sezon sonuna kadar 2018 programını tamamlamayıp geçmiş yıllarda olduğu gibi yine hedefin üzerine çıkacağımızı tahmin ediyoruz” diye konuştu.
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