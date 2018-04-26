Yunusemre’den akıllı saha çalışması

Yunusemre Belediyesi hizmetlere daha hızlı erişim sağlanması amacıyla akıllı saha çalışması başlatıyor. Yapılan çalışma ile vatandaşlar belediye hizmetlerine bir ‘tık’la ulaşabilecek.

Yunusemre Belediyesi, akıllı saha çalışması ile vatandaşların belediyeye gelmeden sosyal yardım, beyan ve güncel iletişim bilgilerine ulaşmasını sağlıyor. Uygulamanın özellikle çalışan vatandaşlar için büyük kolaylık sağladığına vurgu yapan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi çalışmaya ilişkin bilgi verdi. Başkan Çerçi açıklamasında, “Yunusemre Belediyesi sınırları içerisindeki taşınmazların Ulusal Adres Veri Tabanı kayıtları ile kontrolü sağlandıktan sonra hizmetlerimize daha hızlı erişilmesi amacıyla akıllı saha çalışması yapıyoruz. Bu çalışma kapsamında bina, bağımsız birim ve iş yerlerine QR kodlu etiketler yapıştırılacak. Cep telefonu ya da tabletlerden bu kod okutulduğu takdirde vatandaşlarımız kendilerine ait bağımsız birimin bilgilerine erişebilecek. Ayrıca iletişim bilgilerini güncelleyip takip ve şikayet dilekçelerini gönderdiği gibi sonucu da takip edebilecek. Vatandaşlarımız akıllı saha çalışmasına dahil olarak belediyemizde yapacakları her türlü beyan, ruhsat ve imar işlemlerini kısa sürede gerçekleştirebilecek. Bunların yanı sıra belediyemiz olağanüstü durumlarda ve afetlerde yardım ihtiyaçlarını hızlıca tespit edip harekete geçebilecek. Akıllı saha projesinde görev alan tüm arkadaşlarımız belediyemizin logosunu taşıyan bir yaka kartı taşımaktadır. Vatandaşlarımızdan projenin verimli ve sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için görevli personelimize yardımcı olmasını rica ediyorum.”