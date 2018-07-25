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25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:16

Yunusemre’den Maldan’a 7 kilometrelik yol

Yunusemre Belediyesi, Maldan Mahallesi’ne üreticilerin tarla ve bağlarına rahat ulaşabilmesi için 7 kilometre arazi yolu yapıyor.Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Maldan Mahallesi’nde arazi yollarını düzenliyor. Yapılan...

Yunusemre'den Maldan'a 7 kilometrelik yol
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Yunusemre Belediyesi, Maldan Mahallesi’ne üreticilerin tarla ve bağlarına rahat ulaşabilmesi için 7 kilometre arazi yolu yapıyor.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Maldan Mahallesi’nde arazi yollarını düzenliyor. Yapılan çalışmayla üreticilerin tarla ve bağlarına rahatlıkla ulaşmalarına imkan tanınıyor. 2018 yılı plan dahilinde birçok mahallede arazi ve ova yolunda düzenleme gerçekleştirdiklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Üreticilerimizin tarla ve bağlarına sorunsuz bir şekilde ulaşması için 2018’de de arazi yollarını düzenliyoruz. Çalışmalar kapsamında Maldan mahallemizde 7 kilometrelik arazi yolu yapıyoruz. Belirli bir program dahilinde sezon süresince çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.
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