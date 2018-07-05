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05 Temmuz 2018 Perşembe 15:23

Yunusemre’den Muradiye’ye yeni park

Yunusemre Belediyesi Muradiye Mahallesi’ne yeni bir park kazandırdı. Muradiye ek hizmet binası önüne yapılan park mahalleli çocukları sevindirdi.Yunusemre Belediyesi, ilçede oyun parklarını yenilerken; birçok mahalleye yeni oyun alanı da kazandırıyor....

Yunusemre'den Muradiye'ye yeni park
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Yunusemre Belediyesi Muradiye Mahallesi’ne yeni bir park kazandırdı. Muradiye ek hizmet binası önüne yapılan park mahalleli çocukları sevindirdi.

Yunusemre Belediyesi, ilçede oyun parklarını yenilerken; birçok mahalleye yeni oyun alanı da kazandırıyor. Belediyenin Muradiye ek hizmet binası önünde çocuk oyun parkı yapan belediye, bu çalışmasıyla mahalleli çocukları sevindirdi. Oyun parkında incelemelerde bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışma hakkında bilgi aldı. İncelemede Başkan Çerçi’ye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, Park ve Bahçeler Müdürü Volkan Aydoğdu, Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı ve Temizlik İşleri Müdürü Halil İbrahim Özcan eşlik etti. Muradiye’nin ilçenin en hızlı yapılaşan mahallelerden biri olduğunu aktaran Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Muradiye Meydan Projemizin bulunduğu yerin yan tarafına yeni park kazandırdık. Oyun gruplarını konuşlandırdığımız yere kauçuk zemin uygulaması yaptık. Çocuklarımızın çocukluklarını yaşaması, gönüllerince eğlenebilmesi için ilçemizdeki oyun parkı sayısını arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Muradiye sakinlerinden Sercan Aslan da Yunusemre Belediyesi’nin çalışmalarıyla mahallelerinin geliştiğini anlatarak şunları söyledi: “Belediyenin yaptığı park bizler için çok güzel oldu. Daha önceden mahallemizde fazla park yoktu. Ama belediyemizin yaptığı yeni park ile çocuklarımız oyun oynayabiliyor. Alan halı serilmiş gibi. Yapılan bu güzel çalışmalardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye çok teşekkür ederiz.”
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