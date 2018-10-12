Yunusemre’den üreticileri rahatlatan yol

Yunusemre Belediyesi, Yuntdağyenice Mahallesinde 6 kilometre arazi yolu yaparak üreticilerin tarla ve bağlarına daha rahat ulaşmasını sağladı.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki arazi yollarını stabilize etmeye, yeni yollar açmaya devam ediyor. Müdürlük ekipleri, Yuntdağyenice Mahallesinde arazi yolu yapıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz üreticilerimizin tarla ve bağlarına rahatlıkla ulaşması için arazi yollarını stabilize ediyor, yeni yollar açıyor. Bu kapsamda Yuntdağyenice Mahallesinde 6 kilometre arazi yolu yapıyoruz. Kısa süre içerisinde de tamamlayacağız” dedi.