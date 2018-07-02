MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:54

Yunusemreli güreşçiler Zonguldak’tan şampiyonlukla döndü

Yunusemre Belediyespor Güreş Takımı sporcuları Zonguldak’ta gerçekleştirilen ‘11-13 yaş Greko-Romen Güreş Türkiye Grup Müsabakalarına damga vurarak Türkiye şampiyonu oldu.Yunusemre Belediyespor Güreş Takımı, Zonguldak’ta 41 ilden...

Yunusemreli güreşçiler Zonguldak'tan şampiyonlukla döndü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Yunusemre Belediyespor Güreş Takımı sporcuları Zonguldak’ta gerçekleştirilen ‘11-13 yaş Greko-Romen Güreş Türkiye Grup Müsabakalarına damga vurarak Türkiye şampiyonu oldu.

Yunusemre Belediyespor Güreş Takımı, Zonguldak’ta 41 ilden takımın katıldığı ‘11-13 yaş Greko-Romen Güreş Türkiye Grup Müsabakalarına büyük başarı sağlayarak Türkiye şampiyonlukları elde etti. Güreş takımı sporcularından Emir Yılmaz 30 kg’de birinci, Ahmet Navabi 38 kg’de birinci, Yasin Çakır 48 kg’de birinci, Emre Yaray 48 kg’de Türkiye üçüncüsü oldu. Güreş Takımı Hocası Ömer Rona turnuva sonrası yaptığı açıklamada emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Rona açıklamasında, “Sporcularımız çok çalışmanın meyvelerini topladı. Elde ettiğimiz dereceler bizleri gururlandırdı. Tabi bu başarıda Kulüp Başkanımız Arif Alkan Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin emeği büyük. Kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku