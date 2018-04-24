Yunusemreli güreşçilerden büyük başarı

Yunusemre Belediyespor Güreş Takımı sporcuları Yozgat’ta gerçekleştirilen Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda başarılı dereceler elde etti.

Yunusemre Belediyespor, bünyesinde bulunan Güreş Takımı Sporcuları Yozgat’ta gerçekleştirilen şampiyonada elde ettiği başarıyla gururlandırdı. Greko - Romen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda yarışan Belediyespor sporcularından Yusuf Çakır ikinci, Yılmaz Can Aycan üçüncü, Servet Angi üçüncü, Ramazan Kalbazan üçüncü, Atakan Gül beşinci, Ömer Yılmaz yedinci, Semih Yılmaz yedinci oldu. Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan başarılı sporcular ile güreş hocaları Ömer Rona ve Murat Bozkurt’u başarılarından dolayı kutladı.