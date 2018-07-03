Yunusemreli judocular Karadağ yolcusu

Yunusemre Belediyespor Judo sporcuları 6-8 Temmuz 2018 tarihlerinde Karadağ’da düzenlenecek, “Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Yunusemre Belediyespor Judo takımı sporcuları Karadağ’da düzenlenecek “Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası’na” katılacak. Judo sporcuları Sura Nil Karasu 32 kg’de, Kardelen Öztürk 40 kg’de, Sümeyye Kaya 63 kg’de ülkemizi temsil edecek. Şampiyonaya katılacak sporculara başarılar dileyen Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, takımın yakaladığı başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi. Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Belediyespor olarak tüm branşlar da olduğu gibi judoda hem ülkemizde hem de yurtdışında gerçekleştirilen turnuvalarda başarılar elde ediyoruz. Judo takımı sporcularımız kulübümüzü, belediyemizi ve ülkemizi yurtdışındaki bu turnuvada temsil edecekler. Gelecek nesiller sloganıyla yola çıktığımız bu turnuvalarda yer almaktan dolayı gurur duyuyoruz” dedi.