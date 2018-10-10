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10 Ekim 2018 Çarşamba 14:44

Yunusemreli sporcu dünya beşincisi oldu

Yunusemre Belediyespor sporcusu Ahmet Doğan Bayır, Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı, 18 ülkeden 250 sporcunun katıldığı Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası’nda beşinci oldu.Muğla’nın Ortaca ilçesinde Ortaca Belediyesinin katkılarıyla...

Yunusemreli sporcu dünya beşincisi oldu
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Yunusemre Belediyespor sporcusu Ahmet Doğan Bayır, Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı, 18 ülkeden 250 sporcunun katıldığı Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası’nda beşinci oldu.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde Ortaca Belediyesinin katkılarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Güreş Birliği (UWW) ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası gerçekleştirildi. Yunusemre Belediyespor sporcusu Ahmet Doğan Bayır, 18 ülkeden 250 sporcunun katıldığı şampiyonada 90 kg büyük erkeklerde dünya sıralamasında beşinci oldu. Ahmet Doğan Bayır, bu derece ile 2019 yılında Amerika’nın San Diego şehrindeki yapılacak Olimpiyat Oyunları Plaj Güreşi Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Şampiyon sporcu, Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar’ı ziyaret etti. Şişmanlar, genç sporcuyu kutlayarak, yakaladığı başarının devamını diledi.
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