MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 12:11

Yunusemre’nin Aile Sağlığı Merkezinde çalışmalar başlandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ne Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu kazandıran Yunusemre Belediyesi alanda çalışmalara başladı.Geçtiğimiz günlerde temeli törenle atılan Cumhuriyet Mahallesi’ne Aile...

Yunusemre'nin Aile Sağlığı Merkezinde çalışmalar başlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ne Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu kazandıran Yunusemre Belediyesi alanda çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz günlerde temeli törenle atılan Cumhuriyet Mahallesi’ne Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu projesinde hummalı bir çalışma yürütülürken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Çerçi’ye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak eşlik etti. Projenin mahallede büyük bir ihtiyaca cevap vereceğini aktaran Belediye Başkanı Çerçi, “Geçtiğimiz ay temelini attığımız Cumhuriyet Mahallesinin en büyük isteklerinden birisi olan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonunda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Proje tamamlandığında mahalle sakinlerimiz Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonuna kavuşacak. Bu konuda ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışıyor. Mahallelerimizin ihtiyacı doğrultusunda projeler üreteceğiz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku