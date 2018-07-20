Yunusemre’nin Aile Sağlığı Merkezinde çalışmalar başlandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ne Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu kazandıran Yunusemre Belediyesi alanda çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz günlerde temeli törenle atılan Cumhuriyet Mahallesi’ne Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu projesinde hummalı bir çalışma yürütülürken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Çerçi’ye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak eşlik etti. Projenin mahallede büyük bir ihtiyaca cevap vereceğini aktaran Belediye Başkanı Çerçi, “Geçtiğimiz ay temelini attığımız Cumhuriyet Mahallesinin en büyük isteklerinden birisi olan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonunda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Proje tamamlandığında mahalle sakinlerimiz Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonuna kavuşacak. Bu konuda ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışıyor. Mahallelerimizin ihtiyacı doğrultusunda projeler üreteceğiz” dedi.