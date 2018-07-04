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04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:40

Yunusemre’nin yeni teknik direktörü Mehmet Serol Emlek

Yunusemre Belediyespor’un Yeni Teknik Direktörü Mehmet Serol Emlek oldu. Kariyeri başarılar ile dolu yeni teknik direktörün yardımcılıklarını Mahmut Taşkın ve Kaleci Antrenörü Engin Güneş yapacak.Gelecek sezon Süper Amatör Lig’de mücadele...

Yunusemre'nin yeni teknik direktörü Mehmet Serol Emlek
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Yunusemre Belediyespor’un Yeni Teknik Direktörü Mehmet Serol Emlek oldu. Kariyeri başarılar ile dolu yeni teknik direktörün yardımcılıklarını Mahmut Taşkın ve Kaleci Antrenörü Engin Güneş yapacak.

Gelecek sezon Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Yunusemre Belediyespor’un teknik direktörlüğünü Mehmet Serol Emlek yapacak. Yeni Teknik Direktör ile Meclis Salonu’nda imza töreni gerçekleştirildi. Törene yeni Teknik Direktör Mehmet Serol Emlek’in yanı sıra Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, İkinci Başkan İlhami Taşdemir, Asbaşkan Gürkan Koyuncu, İdari İşler Sorumlu Yöneticisi Mustafa Dandin, Genel Kaptan Aladdin Erdoğan, Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Vural, Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar katıldı. Başarılı bir sezon geçirmek için imza atan deneyimli teknik adamlar, güzel bir sezon geçirmek için çalışacaklarını dile getirdi.

Törende konuşan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan başarılı bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini aktararak, “2018 - 2019 sezonu için A takımının başına Mehmet Serol Emlek hocamızı getirdik. Hocamızın kariyeri başarılar ile dolu. Hocamızın yardımcılıklarını Mahmut Taşkın ve kaleci antrenörlüğünü de Engin Güneş yapacak. Geçen sene kötü bir sezon geçirdik. Bu talihsizliği kırıp hak ettiğimiz yerlere geleceğiz. Bizi tercih ettiği için hocamıza teşekkür ederiz. Ayrıca bizlere her daim destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür ederiz” dedi.

Teknik Direktör Mehmet Serol Emlek kendilerine duyulan güveni boşa çıkarmayacaklarını ifade ederek şunları söyledi: “Yunusemre camiamıza beni seçtikleri için teşekkür ederim. Çok çalışıp elimizden geleni yapacağız. Hayırlısı olsun. Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin güvenini boşa çıkartmayacağız.”
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