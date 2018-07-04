Yunuskent 2. etap kuraları 16-17 Temmuz’da çekiliyor

Türkiye’nin en prestijli projeleri arasında gösterilen 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 2. etabında konutlar hızla yükselirken; kuraların 16-17 Temmuz tarihlerinde çekileceği açıklandı. Bin 500 konutun yer aldığı...

Türkiye’nin en prestijli projeleri arasında gösterilen 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 2. etabında konutlar hızla yükselirken; kuraların 16-17 Temmuz tarihlerinde çekileceği açıklandı. Bin 500 konutun yer aldığı 2. etapta yedeklerle birlikte 2 bin 250 hak sahibinin kurayla belirleneceği öğrenilirken 6 Temmuz Cuma gününe kadar devam edecek olan başvuruların 7 bine ulaştığı bildirildi.

Manisa’nın konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 2. etabında başvurular devam ediyor. 18 Haziran Pazartesi günü başlayan başvurularda sayı 7 bine ulaştı. 6 Temmuz Cuma günü mesai bitimi itibariyle sona erecek başvuru süresi sonunda sayının 8 bini aşması bekleniyor. Başvuru sürecinin hemen akabinde vatandaşları bekletmeden hak sahibi belirleme kura çekim törenlerini gerçekleştireceklerini duyuran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konut sayısının fazla olması nedeniyle kura çekim töreninin iki güne yayıldığını duyurdu.

Kura çekimi iki günde tamamlanacak

Bölgede hummalı bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Başkan Çerçi, “2. etabımızın çalışmaları sürüyor. 2 kısım halinde ihale edilen projenin ilk kısmı yüzde 27, 2. kısmı ise yüzde 13 oranında yapıldı. Müracaatlarımız 6 Temmuz Cuma günü mesai bitimi itibariyle sona eriyor. Hemen akabinde hak sahibi belirleme kuramızı çekeceğiz. Konut sayısının fazla olması dolayısıyla kuramızı 2 güne böldük. 16 Temmuz Pazartesi günü 2+1, 17 Temmuz Salı günü ise 3+1 konutlarımızın kuralarını saat 11.00’de Atatürk Spor Salonu’nda noter huzurunda çekeceğiz. Yedeklerle birlikte 2 bin 250 hak sahibini belirleyeceğiz. Hak sahibi olamayan vatandaşlarımız 23 Temmuz Pazartesi itibariyle Türkiye Halk Bankası şubelerinden paralarını geri alabilecekler. Şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Başvurular cuma günü sona eriyor

Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya ise sürece ilişkin şunları söyledi: “Akgedik’te hummalı bir çalışma yürütülüyor. Konutlar için müracaatlarımız 18 Haziran Pazartesi günü başlamıştı. Bugün itibariyle başvuru sayımız 7 bine ulaştı. Başvurular 6 Temmuz Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Vatandaşlarımız Türkiye Halk Bankası şubelerinden 2+1 için bin, 3+1 için 2 bin TL ödeyerek son 2 gün içinde de başvurabilirler. Başvuru sürecinin ardından 16 ve 17 Temmuz’da hak sahipliği belirleme kurasını yapacağız. Kuranın ardından konut maliyetleri belirlenecek. Akabinde hak sahiplerimiz arasında şerefiyeli maliyetli kura yapılacak. Hak sahiplerimiz 3 farklı peşinat taksit ödeme seçeneğinden birini tercih edebilecek. Projemizin yapım süresi 2 yıl. Herhangi bir aksilik olmazsa önümüzdeki yıl yaz aylarının sonunda evlerimizi hak sahiplerimize teslim edeceğiz.”

2 kısım halinde ihale edilen Akgedik Yunuskent 2. etap projesinde bin 500 konut, 25 işyeri, 1 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.