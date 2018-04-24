Yunuskent için geri sayım başladı

Yunusemre Belediyesi’nin konut sorununu ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirdiği 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nde ilk etap tamamlanıyor. TOKİ ortaklığıyla yürütülen projede teslim öncesi hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Türkiye’nin en prestijli projeleri arasında gösterilen 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi, Manisa’da konut sıkıntısını ortadan kaldıracak. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla yürütülen projenin 1101 konuttan oluşan ilk etabında sona yaklaşılıyor. Modern, tüm ihtiyaca cevap verecek projede geçici kabul süreci başlarken; tüm çalışmalarda büyük mesafe kaydedildi. Teknik çalışmaların da hız kazandığı projede Ramazan ayı sonrasında evlerin hak sahiplerine teslim edilmesi öngörülüyor.

Akgedik’te bir şehir yükseldiğini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ilk etabı törenle hak sahiplerine teslim etmeye planladıklarını söyledi. 2. etabın başvurularının yaz aylarında alınacağını anlatan Başkan Çerçi, projede sürecin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için yoğun bir mesai harcadıklarını aktardı. Belediye Başkanı Çerçi, “Yunuskent Projemizde 1. Etabımız teslim aşamasına geldi. Çalışmalar hızla tamamlanıyor. Ramazan ayı sonrasında anahtar teslim töreniyle hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz” diye konuştu.

Altyapı çalışmaları da tamamlandı

İlk etapta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya da altyapı çalışmalarının tamamlandığını kaydetti. Kaya, mayıs ayında gerçekleştirilecek asfaltlama işlemiyle çalışmaların sonuna gelineceğini belirterek, “Mekanik su saatleri takıldı. Ana su depolarına MASKİ tarafından şehir suyu şebekesi bağlandı. Şu anda su depoları MASKİ’ye teslim ediliyor. Sıhhi tesisatlara basınçlı su verme işlemi gerçekleştirilerek test ediliyor. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatları basınçlı su ile test ediliyor. Jeneratörler ve her binanın bağımsız hidroforları takıldı, şu anda testler yapılıyor. Tüm dairelerin ısıtma kombileri takıldı. Sığınak ve depolarda havalandırma ve yaşam alanları tamamlandı. Tüm binaların asansör ve makine daireleri tamamlandı. Tüm bina ve ada içi doğalgaz tesisatları bağlandı. Çelik boru basınç düşürme istasyonu ve dağıtım istasyonları tamamlandığında doğalgaz testleri yapılacak. Bütün dairelerin bina önü otopark, park, ara sokaklar parke döşemesi bitirildi. Asfaltlama için mayıs ayı bekleniyor. Bağlantı yolları, bordür, kaldırım çalışmaları tamamlandı. Orta refüj aydınlatma ve yağmur suyu menholleri takılıyor” dedi.

Kaya açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: “Telekominikasyon, fiber altyapı menhol ve döşeme işlemi tamamlandı. Kablo tv, Turksat uydu, diyafon ve alarm sistemlerinin montajı bitirildi. Şu anda testleri yapılıyor. Tüm inşaat alanında sulama depoları, terfi hatları ve sprinter sulama sistemlerinin testleri yapıldı. Çocuk oyun parkı, dış mekan kondisyon aletleri, bank, kamelya, tel çit, aydınlatma direkleri ve ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı. Rulo çim serim işlemi sürüyor. Anfi tiyatro, basketbol, voleybol spor tesisleri tamamlandı. Mayıs ayında ana yolların asfaltlanmasıyla işin sonuna gelinecek. Bir taraftan da yapı kullanma izin belgeleri çıkarıldı. Kat mülkiyetleri işlemleri de devam ediyor. Bina, kapı ve dükkan numaratajları da devam ediyor. Kesin teslim sürecini takip etmek adına Ankara’ya gidiyoruz. Amacımız Ramazan ayı sonrasında bölgede yaşamın başlamasını sağlamak.”