Yunuskent’te işyerleri teslim ediliyor

Yunusemre Belediyesi’nin Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla yürüttüğü dev konut hamlesi 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin ilk etabında teslim süreci başladı. İlk aşamada site yönetiminin oluşturulduğu projede işyerleri 9-13 Temmuz tarihleri arasında sahiplerine teslim ediliyor.

5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin ilk etabında işyerlerinin teslim süreci başladı. İşyeri sahiplerine, 9-13 Temmuz tarihleri arasında işyerleri teslim edilecek. Teslim tarihi öncesi işyeri sahiplerinin 5-7 Temmuz tarihleri arasında Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor. İlk etapta çok kısa bir süre içerisinde yaşamın başlayacağını dile getiren Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, işyerleri sahiplerine izlenecek süreç hakkında bilgi verdi. İşyerlerinin teslimiyle birlikte ruhsatlandırma işlemlerinin başlayacağının altını çizen Kaya, bu konuda işyeri sahiplerini uyardı.

5-7 Temmuz tarihleri arasında işyerlerini gezebilecekler

Kılıç Kaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “9-13 Temmuz tarihleri arasında işyerlerimizi teslim ediyoruz. İşyeri sahiplerimiz Yunusemre Belediyesi Muradiye Ek Binasında bulunan Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü’ne 5-7 Temmuz tarihlerinde başvurarak işyerlerini gezip, ölçü alabilirler. İşyeri sahiplerimizden özel bir ricamız var. Bize başvurduklarında işyerlerini açıp açmayacakları ya da kiraya verip vermeyecekleri ve hangi iş kolunda faaliyet göstereceklerini bildirmelerini istiyoruz. Zabıta Müdürlüğümüz de bu konuda hazırlıklarını tamamladı. İşyerlerinin ticari faaliyet ve ruhsatlandırma işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için müdürlüğümüz de çalışma yapacaktır” diye konuştu.

9 Haziran’da başlayan teslim sürecinin hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Kaya, işyeri tesliminin ardından 1101 konutun 16 Temmuz - 17 Ağustos tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.