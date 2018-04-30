MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:23

ZEKA Manisa’da toplandı

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) 2018 yılı 4. Yönetim Kurulu Toplantısı, Kütahya Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında Manisa’nın Salihli ilçesinde yapıldı.Lidya Sardes Termal Otel’de gerçekleştirilen...

ZEKA Manisa'da toplandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) 2018 yılı 4. Yönetim Kurulu Toplantısı, Kütahya Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında Manisa’nın Salihli ilçesinde yapıldı.

Lidya Sardes Termal Otel’de gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Kütahya Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Nayir, Nisan ayında oda ve borsa seçimlerinin yapıldığını söyledi. Seçimler sonrasında da yönetim kurulunda değişikliklerin olduğunu belirten Nayir, “Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil, görevlerini devretti. Kendilerine hem ajansımıza, hem de bölgemize yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Aramıza katılan İsmet Özortaç ve Mehmet Yılmaz’ı yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Toplantımız bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Toplantıda Zafer Havalimanı ve Zafer OSB, 2017 yılı bağımsız denetim raporu, projelerle ilgili talepler ve program ilerleme raporları görüşüldü ve karara bağlandı.

Toplantıda görev süresi biten Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nabi Güral’a çeşitli hediyeler verildi.

Toplantıya, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Kütahya Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Nayir, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Uşak Valisi Salim Demir ve ile dört ilin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku