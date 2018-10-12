MANİSA:
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12 Ekim 2018 Cuma 17:11

ZEKA, Salihli’de KOSGEB kursu düzenledi

Zafer Kalkınma Ajansı’nın yeni girişimciler yetiştirmek üzere Manisa’nın Salihli ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlediği kursa 21 girişimci adayı katıldı.Kütahya, Afyon, Uşak ve Manisa illerinin gelişmesine yönelik olarak...

ZEKA, Salihli'de KOSGEB kursu düzenledi
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Zafer Kalkınma Ajansı’nın yeni girişimciler yetiştirmek üzere Manisa’nın Salihli ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlediği kursa 21 girişimci adayı katıldı.

Kütahya, Afyon, Uşak ve Manisa illerinin gelişmesine yönelik olarak faaliyet gösteren Zafer Kalkınma Ajansı’nın (ZEKA), yeni girişimci adaylarına iş kurmaları konusunda yol gösterecek bilgileri almaları için açtığı kurslardan biri Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlendi. ZEKA Danışmanı Selim Başçam tarafından verilen iş planı hazırlama dersleri 5 gün sürüyor ve kursiyerler 35 saatlik bir kursa tabi tutuluyor.

Salihli TSO Meclis ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kursa konuk olan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, işsizliğin giderek arttığı bir ortamda yeni girişimcilere ihtiyaç olduğunu, yeni iş sahalarının açılması konusunda KOSGEB’in verdiği hibe ve kredi desteklerinin çok önemli olduğunu kaydetti. Salihli TSO olarak bugüne kadar Salihli’nin yanı sıra Kula ve Selendi’de toplam 23 kurs düzenlediklerini vurgulayan Yüksel, Salihli’de KOSGEB’den sertifika aldıktan sonra kendi işyerini açanların sayısının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çekti.

ZEKA tarafından Mart ile Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen 30 kurstan biri olan Salihli’deki KOSGEB Girişimcilik Kursu’na Manisa’nın farklı ilçelerinden kursiyerler katıldı. 35 saat süren kursu tamamlayanlar sertifika almaya hak kazanacak. Katılımcılar bu belge ile iş planlarını hazırlamaları ve bu planın onaylanması halinde, KOSGEB tarafından 50 bin TL’si hibe, 100 bin TL’si kredi şeklinde verilen “Yeni Girişimci Desteği” alabilecek.
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