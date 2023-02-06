Marc Bartra direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi
Fatih Karagümrük n°56 sahasında Ebrima Colley ikinci sarı kartından kırmızı kart görüyor. Öte yandan ilk onbirde yer alan Edin Visca 50. dakikada omzundan sakatlandı. Maça devam edemeyen 32 yaşındaki Bosnalı futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer maçlarda Alanyaspor, Kasparsa'ya karşı Keserisspor'u 3-1 ve İstanbulsport'u 2-1 yendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçında sol bek ile ilgili fikrini değiştirdi. Kıdemli teknik direktör, bu hafta kadrodan atmayı düşündüğü Arthur Masuku'yu yedeklerle denedi. İlk 11'de Umut Meraş'ı düşünen Güneş, Masuaku'dan daha fazla hücum performansı alabileceğini düşünerek fikrini değiştirdi. Masuaku, Adana Demirspor'da sol bek oynayacak.
Adana Demirspor'un Beşiktaş kadrosu açıklandı.
Beşiktaş maçı takım duyurusu, Adana Demirspor. Sakatlıkları bulunan Roman Seth'in yanı sıra Francesco Montero ve Ogujan Akın gruptan çıkarıldı. Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı idman bullbahis kampı programı şöyle: Beşiktaş, Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek ve akşam antrenmana çıktı, hazırlıkları tamamladı ve kampa girdi Teknik direktör Şenol Güneş'in yanında yetişen; ısınma koşuları, ayakta koşular ve esneme hareketleriyle başladı. 5'e 2 paslarla devam eden çalışmalar ikili top oyunuyla son bulur. Siyah beyazlılar yarın Adana Demirspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de hakem Ali Şansalan'ın düdük çalmasıyla başlayacak.
"Beşiktaş çok eksik ama Senor'u tercih etmelerinin sebebi burada çözüm bulabilmek. Kariyeri ve başarısı olan bir teknik direktör. Zamanla büyüyeceğimizi düşünüyorum. Bakın zamanla Beşiktaş'ın kaleciye ihtiyacı var, iki defans, bir sol bek, bir kanat, onları nasıl tamamlayacağımı bilmiyorum. Bu takım 4 bek oynadı ancak Urfa'da 0-2 geriye bullbahis giriş düştü, oyuncu değişikliği yapıldı ve 4 bek kaldı. Rakiplerden neden bu kadar korkuyorlar? Antaipu yarışması, 65 sonrası için arka arkaya yarışan bir gruptur. En azından daha çok işi vardı. Daha fazla pozisyon vermiyorsunuz, savunmasanız da yapmıyorsunuz. O yüzden bu cesareti gösterir mi bilmiyorum. Tüm gerçeği bilen Şenol Güneş'tir. Bana göre Beşiktaş, tüm yarışmacılar arasında şampiyonluğu kazanma şansı en düşük olan takım. "