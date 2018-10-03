MARDİN:
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12 Ekim 2018 Cuma 11:14

3. Geleneksel Mardin Masal Buluşmaları tamamlandı

Mardin Müze Müdürlüğü tarafından, “Açıl Susam Açıl” teması ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Geleneksel Mardin Masalcılar Buluşması” etkinliği tamamlandı.Mardin Müzesi Müdürü Nihat Erdoğan, etkinliğin şehirde unutulan...

3. Geleneksel Mardin Masal Buluşmaları tamamlandı
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Mardin Müze Müdürlüğü tarafından, “Açıl Susam Açıl” teması ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Geleneksel Mardin Masalcılar Buluşması” etkinliği tamamlandı.

Mardin Müzesi Müdürü Nihat Erdoğan, etkinliğin şehirde unutulan masalları yeniden hatırlattığını kaydederek, “Buluşmada Türkiye’nin birçok bölgesinden çok sayıda masalcıyı bir araya getirdik. Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasında masallar, kentlerin ve halkların belleğini, yaşantısını, duygularını, gelenek ve göreneklerini asırlar boyunca dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarıyor. Unutulmaya yüz tutan bu ortak kültürel miras, canlandırılmayı ve hatırlanmayı bekliyor. Mardin Müzesi Müdürlüğünün bu amaçla düzenlediği buluşmada, 5 gün boyunca tüm etkinlikler ücretsiz ve 7’den 70’e her yaş grubundan dinleyicinin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Eski Mardin evleri, damları ve sokaklarının yanı sıra Mardin’in tarihi yapıları, sosyal alanları ve kamu kurumlarında masallar anlatılıp paneller, konserler ve sergiler düzenlendi. Köy köy gezilerek anlatılan masallarla ve kurulan masal çemberleriyle büyülü bir dünyanın kapıları aralandı” dedi.
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