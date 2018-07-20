40 yıldır işlettiği kırathanede sigara içirmiyor

Mardin’de 40 yıldır kıraathanesinde sigara içtirmeyen Mehmet Çabşek’e Yeşilay tarafından teşekkür belgesi verildi.

Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde 40 yıla yakın bir süreden beri kıraathane işleten Mehmet Çabşek isimli esnafın işletmesinde bu güne kadar hiç müşterilerine sigara içtirmediği ortaya çıktı. Yılların deneyimli kahvecisi Mehmet Çabşek’in sigara yasağına uyduğu için Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mardin Şubesi tarafından teşekkür belgesi verildi. Çabşek’i kıraathanesinde ziyaret eden Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu ve Yönetim Kurulu üyesi Abdulsamet Yılmaz, bu örnek davranışından dolayı kıraathane sahibine teşekkür belgesi takdim etti.

Uzun bir zamandan beri sigara yasağına uyduğunu ve müşterilerine sigara içtirmediğini belirten Çabşek, “Ben 40 yılı aşkın bir süreden beri Mardin’de kahvecilik yapıyorum. Çevremde tanınan bir esnafım. Yeşilay’ı yapılan faaliyetlerinden dolayı tanıyorum. Yeşilay’ın yapacakları bütün faaliyetlerin içinde bulunmak isterim. Sigara konusunda hassasiyetim vardır, kesinlikle içeride içtirmiyorum, müşterilerim de bu uygulamadan memnundurlar” dedi.

"Esnafın sigara yasağına uyması bizi memnun eder"

Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu ise, Yeşilay camiası olarak kapalı mekanlarda sigara içilmemesi gerektiğini söyledi. Günlüoğlu, "Bu yönde çalışmalarımız vardır. Zaman zaman bu yerleri ziyaret ederek kendilerine teşekkür belgesi veriyoruz, memnuniyetimizi belirtiyoruz. Mehmet usta da sigara yasağına riayet ettiği için kendisini ziyaret ettik. Bu örnek davranışından dolayı kendisini kutladık ve kendisi için hazırladığımız teşekkür belgesini verdik. Diğer mekanlar için de aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyor ve diliyoruz” diye konuştu.