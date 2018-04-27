Ak Parti Mardin’de seçim çalışmaları hız kazandı

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri’nin Şehmus Akbacı’yı AK Parti Seçim Koordinasyon Başkanlığı’na (SKM) atamasının ardından, Türkiye’nin kaderini belirleyecek olan 24 Haziran seçim çalışmalarına hız verildi.

SKM Başkanlığına getirilen Şehmus Akbacı tüm ilçelerin SKM başkanlarıyla bir araya gelerek ilk genişletilmiş toplantısını gerçekleştirdi. Seçim startı da veren Ak Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri’nin, 24 Haziran’daki seçimlerin önemine binaen yapmış olduğu açıklamaların ardından, AK Parti Mardin İl Seçim İşleri Başkanı Şehmus Çelebioğlu sandık kurulu ve müşahitlerin nasıl oluşturulacağını ve seçim günü yapılabilecek itirazların ne şekilde yapılacağı ile ilgili bazı bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıda konuşan SKM Başkanı Şehmus Akbacı, “Sandık esaslı çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayarak seçimlere hazır hale gelmeliyiz. Her mahalleye ve sokağa gitmemizin yanında herkese dokunarak AK Parti’nin yapmış olduğu geçmişe dönük tüm icraratlarını anlatmamız gerekir. İnşallah AK Parti’ye gönül vermiş siz tüm kardeşlerimizle beraber oy potansiyelimizi kat kat artırarak Mardin’i hak ettiği yere ulaştıracağımıza inanıyorum. Kim ne derse desin, kimler hangi oluşumlar peşinde giderse gitsin bizler inandığımız bu yolda durmadan çalışacağız. Şimdiden 24 Haziran seçimlerinin ülkemize, milletimize ve Mardin’e hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.