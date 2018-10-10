MARDİN:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 14:14

Amatör spor kulüplerine destek

Artuklu Belediyesi, Mardin’de 22 amatör spor takımı için malzeme yardımında bulundu. Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, ilçede sporun gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.Artuklu Belediyesi...

Amatör spor kulüplerine destek
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Artuklu Belediyesi, Mardin’de 22 amatör spor takımı için malzeme yardımında bulundu. Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, ilçede sporun gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Artuklu Belediyesi yaptığı altyapı ve üst yapı çalışmalarının yanında sosyal sorumluluk projeleri, kültür ve sanat projeleri ve spor projelerine de destek veriyor. İlçede sporun ve sporcunun yanında olan yönetim anlayışıyla çalışan belediye ekipleri, amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarını da gideriyor. Bu noktada 22 amatör spor takımı için malzeme yardımı yapıldı. Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, “Belediye olarak ilçemizin gelişimi ve değişimi adına durmaksızın çaba veriyoruz. Birçok konuda vatandaşlarımızı dinliyor ve proje olarak çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Bunun yanı sıra sporun ilçemizde en iyi yerlere gelmesi için de projeler üretiyoruz. Öncelikle sporun daha çok yapılması adına parklarımızı ve spor alanlarını oluşturduk. Şimdi de amatör branşların en iyi yerlere gelmesi için gerekli desteği veriyoruz” dedi.

“Destekler sürecek”

Amatör branşların spordaki başarılarını önemsediklerini vurgulayan Öztürk, “Amatör spor dallarındaki kulüplerimiz ve bireysel yeteneklerimiz fedakarca çalışmakta ve sporunu yapma gayreti içindeler. Biz onların çektiği sıkıntıları daha aza indirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu nedenle amatör branşlara malzeme yardımı yapmaktayız. Bu yardımlar ile gençlerimizin daha çok spora yöneleceğini düşünüyoruz. Spora desteğimiz sürecek” diye konuştu.
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