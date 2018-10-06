Artuklu Belediyesi tarihe sahip çıkıyor

Mardin’in merkez Artuklu İlçe Belediyesi kentsel sit alanı sınırları içerisindeki en önemli tarihi mekanlardan biri olan İdadi Sokak yeni yüzüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir...

Mardin’in merkez Artuklu İlçe Belediyesi kentsel sit alanı sınırları içerisindeki en önemli tarihi mekanlardan biri olan İdadi Sokak yeni yüzüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk’ün, yine kentsel sit alanı sınırları içerisinde olan, eski adıyla İdadi Meydanı olarak bilinen, geçmişte Kız Meslek Lisesi olan ve şu an Olgunlaşma Enstitüsü’ne giden merdivenlerin yenilenmesi ile ilgili talimatı vermesi üzerine Artuklu Belediyesi ekipleri harekete geçerek çalışmalara başladı. İdadi Sokak’ta güzelleştirme ve sağlıklaştırma çalışmalarının ardından sokak, belediyenin estetik dokunuşuyla daha anlamlı ve özel bir hale gelerek öz çekimcilerin ve turistlerin yeni gözde alanı oldu.

“Tarihe sahip çıkan anlayış”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, “İlçe sınırlarımız içinde yer alan Tarihi Mardin her yıl milyonlarca turisti ilimize çekmektedir. Buram buram tarih kokan sokaklarımız ziyaretçilerin hafızalarında unutulmaz anılar bırakmaktadır. Biz belediye olarak Tarihi Mardin’e daha da anlam katmak ve sokakların estetiğini arttırmak için planlamalarımızı yapmıştık. Bu noktada öncelikle tarihi çeşmelerimizi restore ettik. Akabinde ise Zinciriye Sokak’ta sağlıklaştırma çalışmaları gerçekleştirdik. Son olarak ziyaretçilerin en uğrak sokaklarından birisi olan İdadi Sokak’ta göz kamaştıran bir çalışma sağladık” dedi.

Çalışmaların her aşamasında hassas davrandıklarını dile getiren Öztürk, “Biz bu çalışmayı yaparken her konuda hassas davrandık. Tarihi dokuya zarar vermemek için titizlik göstermenin yanı sıra vatandaşlarımızın ve ziyaretçilerin beğenilerini dikkate alan bir çalışma sergiledik. Geleneksel mimari ve modern mimariyi sokağımızda bir araya getirdik. Gerek ışıklandırma, gerek peyzaj ve gerekse bitkilendirme çalışmalarıyla sokağımızda tarihle estetiği buluşturduk. Şimdi sokağımız kısa sürede en çok ilgi çeken alanlardan birisi oldu. Öz çekim yapmak isteyen vatandaşlarımızın yanı sıra, düğün fotoğrafı çekmek isteyenlerin vazgeçilmez mekanlarından birisi ortaya çıktı. Çalışmalarımız devam edecek hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.