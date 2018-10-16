Artuklu Belediyesinden Çayırpınar Mahallesine 8 bin metrekare parke taşı

Mardin’in Artuklu İlçe Belediye Başkanlığı Çayırpınar Mahallesi’ne 8 bin metrekare parke taşı döşeyerek vatandaştan tam not aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Artuklu Belediyesi ilçedeki mahallerin alt yapı ve üst yapı sorunlarını çözmek için tüm ekipleri ile gece gündüz çalışıyor. Vatandaşların yıllardır alamadığı hizmet açığını kapamak ve kaliteli belediyecilik anlayışını vatandaşla buluşturmak üzere çalışmalarını sürdüren Artuklu Belediyesi Çayırpınar Mahallesinde 8 bin metrekare parke taşı döşeyerek yerel hizmetlerini sürdürüyor.

Artuklu Belediyesi ilçedeki mahallelerin sorunlarını bitirmeye devam ediyor. Vatandaşlar ile sürekli iç içe olan ve ortak akıl ile ilçeyi yöneten belediye, mahallelerde yaptığı istişarelerle de sorunlara merhem oluyor. Bu bağlamda mahallelerin yol ve kaldırım taleplerini de alan belediye, bir mahallenin daha sıkıntısını sona erdirdi. Buna göre Çayırpınar Mahallesi’nde 8 bin metrekare parke döşenerek yollar beklenilen düzeye getirildi.

"Vatandaşları dinliyoruz"

İlçede vatandaşların istek ve önerilerini her zaman dikkate aldıklarını belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, “Belediye görevinin bizlere tevdi edilmesinin akabinde ilçemizin her köşesinde sürekli vatandaşlarımız ile iç içe olduk. Onları dinledik ve ilçemizin sorunlarına onların gözünden baktık. Ayrıca düzenlediğimiz halk günleri ile de vatandaşlarımız ile bağlarımızı asla koparmadık. Netice olarak sorunların bitmesinde bu iş birliği önemli oldu. Mahallelerimizin en büyük beklentileri arasında yolların bakım ve onarımı da geliyordu. Biz kısa sürede bu konuda önemli işler yaptık. Yol konusunda da titiz davrandık. Mahallelerimizde bu konuda önemli yatırımlar yaptık. Son olarak Çayırpınar Mahallesi beklediği yollara kavuştu. Vatandaşlarımızın bizlere yaptığı dualar en büyük mutluluğumuzdur. Buna benzer çalışmalarımız devam edecek” dedi.