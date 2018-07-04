MARDİN:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:16

Artuklu’da vatandaşın kapısına kadar hizmet

Mardin’in Artuklu İlçe Belediyesi, vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk’ün talimatıyla ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olunuyor.İlçedeki çalışma hakkında açıklama...

Artuklu'da vatandaşın kapısına kadar hizmet
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Mardin’in Artuklu İlçe Belediyesi, vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk’ün talimatıyla ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olunuyor.

İlçedeki çalışma hakkında açıklama yapan Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, “İlçede yaşayan her ihtiyaç sahibine ulaşılmaya çalışıyoruz. Bu konu bizim en hassas noktamızdır. Bu nedenle çalışmalarımızı titizlikle yürütüyor, ilçemizin dört bir tarafındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya gayret ediyoruz. Sosyal belediyeciliğin temel taşı olduğuna inandığım, yaşlı, dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elinin uzatılması kendilerine şefkatle ve sevgiyle muamele edilmesi konusu belediyelerin asli görevi olmalıdır. Bu vatandaşlarımız her koşulda belediyelerinin kendilerini yalnız bırakmayacağını ve yanlarında olduğunu hissetmelidir. Bu konuda mahalle muhtarlarımızın da desteğini alarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Bu kapsamda 27 mahallemizin muhtarına ulaştırılmak üzere bin 205 gıda paketi hazırlandı ve kendilerine teslim edildi” dedi.
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