MARDİN:
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27 Nisan 2018 Cuma 13:35

Asker ve korucular Kızılay’a kan bağışında bulundu

Mardin’in Midyat ilçesinde asker ve korucuların da desteği ile Kızılay’a 1 günde 158 ünite kan bağışı yapıldı.Midyat’ta gezici Kızılay kan toplama tırına ilçe jandarma komutanlığı ve Midyat merkezde ayrı ayrı kurulan kan bağışı...

Asker ve korucular Kızılay'a kan bağışında bulundu
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Mardin’in Midyat ilçesinde asker ve korucuların da desteği ile Kızılay’a 1 günde 158 ünite kan bağışı yapıldı.

Midyat’ta gezici Kızılay kan toplama tırına ilçe jandarma komutanlığı ve Midyat merkezde ayrı ayrı kurulan kan bağışı yerlerine 1 günde 158 ünite kan bağışı yapıldı. Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Midyat merkezde kan bağışlarını alan Kızılay ekibi daha sonra Midyat 70. Piyade Tugay Komutanlığı ve belediye önünde de kan toplama ünitesi kurdu. Midyat İlçe Jandarma Komutanlığında kurulan kan toplama yerinde asker ve güvenlik korucuları Kızılay’a 82 ünite kan bağışında bulundu.
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