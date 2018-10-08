Belediyecilikte devletin sıcak yüzü

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi lojistik yardım merkezi ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere destek...

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi lojistik yardım merkezi ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak üzere kurulan Lojistik Yardım Merkezi ile binlerce ailenin yanında oldu. Lojistik Yardım Merkezi 6 aylık çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 11 bin 394 gıda kolisi yardımda bulundu. Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, belediye olarak önemli sosyal projelere imza attıklarını söyledi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen projeler için söz konusu merkezi oluşturduklarını vurgulayan Yaman, bu sayede vatandaşın ihtiyacının en kısa sürede karşılanacağını aktardı. Yardım başvurularının titizlikle incelendiğini ve dar gelirli vatandaşlara yardım yaptıklarını aktaran Yaman, "Bünyemizde kurduğumuz lojistik merkezimizle de 6 ay gibi kısa bir sürede 11 bin 394 adet gıda kolisini dar gelirli vatandaşlarımıza ulaştırdık" dedi.

"Sosyal sorumluluk çalışmalarımız sürecek"

Yaman, Mardin’e yakışan projelerle alt yapı, üst yapı, kültür ve sanat projeleri, spor projeleri ve sosyal projelerde önemli işleri başardıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi olarak görevi almamızın akabinde en başından beri ilimizin menfaatleri için çaba vermekteyiz. Özellikle ilimizde dezavantajlı hemşehrilerimizi gözeten bir yapıda olduk. İhtiyaç sahipleri hemşehrilerimizin de hep yanında yer aldık. Bu noktada sosyal sorumluluk projelerinde gerek ’mardinmasa’ birimimiz gerekse Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile vatandaşlarımızı mutlu ettik".

İhtiyacı olan vatandaşlara yardımları ulaştırırken daha kurumsal bir şekilde çalışmak istedikleririni ifade eden Yaman, "Vatandaşlarımıza yollayacağımız gıda kolilerinin temiz, hijyenik ve güzel bir mekanda olmasını planladık. Bu nedenle Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde lojistik merkezimizi hayata geçirdik. Burada ekiplerimiz müracaatı olan vatandaşlarımızın evlerinde yaptığı incelemenin akabinde temel gıda maddelerini evlerine ulaştırıyor. Bugüne kadar yapılan 11 bin 394 adet yardım ne denli önemli bir iş başardığımızı göstermiştir. Sosyal sorumluluk çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı.