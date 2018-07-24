MARDİN:
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24 Temmuz 2018 Salı 16:51

Derik’in ulaşım sorunu çözüldü

Mardin Büyükşehir Belediyesinin ulaşım sisteminde başlattığı revizyon kapsamında Derik ilçesinde yeni ulaşım araçları törenle vatandaşın hizmetine sunuldu.Derik Öğretmenevinde düzenlenen törene, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye...

Derik'in ulaşım sorunu çözüldü
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Mardin Büyükşehir Belediyesinin ulaşım sisteminde başlattığı revizyon kapsamında Derik ilçesinde yeni ulaşım araçları törenle vatandaşın hizmetine sunuldu.

Derik Öğretmenevinde düzenlenen törene, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, kurum müdürleri, daire başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, araç sahipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, törende yaptığı konuşmada, Mardin’de ulaşım sorununu büyük oranda çözdüklerine işaret etti.

Yaman, Büyükşehir Belediyesi görevi kendilerine verildikten sonra yaptıkları işlerin başında Mardin’in trafikle alakalı sıkıntıları gidermek geldiğini belirterek, “Bununla ilgili çalışmalarımıza başlamıştık. Bu sorun 3 aşamalı çözülecek bir problemdi. Bu problemin birinci ve ikinci ayağı böylelikle çözülmüş durumda. Birinci ayak, araçların yenilenmesiydi. Ulaştırma Daire Başkanlığımız, Nusaybin, Midyat, Kızıltepe ve Derik ilçelerimizde bu sorun çözülmüş durumda. İkinci trafik sorunuydu. Araçların yenilenmesi ve trafik sorunun çözümünden ziyade asıl hedefimiz üçüncü aşama. Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli söylediği ‘akıllı ulaşım’. Farklı ödeme araçlarıyla Türkiye’nin her yerinde konforlu ulaşım sağlamak. Yeni ulaşım sistemi, Türkiye’nin her yerinde birbiriyle koordineli ve uyumlu olacak” dedi.

“Yollarda büyük çalışmalar yapıyoruz”

Deriklilerin konforlu ve akıllı araçlarına kavuştuğunu belirten Yaman, “MARTUS aracılığıyla yaşlı, engelli vatandaşlarımız rahat ve konforlu bir şekilde akıllı ve klimalı araçlarda ulaşım sağlayacak. Bu araçların konumunu cep telefonlarında görebileceksiniz. Büyükşehir Belediyesi olarak sadece MARTUS değil büyük oranda alt yapıyı çözüyoruz. Özellikle yollar da büyük çalışmalar yapıyoruz. Derik, 2017 yılında, belki tarihinin en fazla sıcak asfaltın olduğu yılı yaşadı. Bu 2018 yılında da devam edecek. Oyun parkları, taziye evleri ve diğer bütün ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi ve Derik Belediyesi ile birlikte çözüyoruz” diye konuştu.

Derik Kaymakamı Hakan Kafkas ise, ilçedeki çalışmalardan dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaman’a teşekkür etti.
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