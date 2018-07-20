Dicle Elektrik İşletme Birimleri Çalıştayı başladı

Dicle Elektrik Dağıtım tarafından sorumluluk bölgesindeki 6 il ve bağlı ilçelerinde görev yapan yaklaşık 100 mühendisin katılımı ile düzenlenen ‘İşletme Birimleri Çalıştayı’ Mardin’de başladı.İki gün sürecek çalıştaya Dicle...

Dicle Elektrik Dağıtım tarafından sorumluluk bölgesindeki 6 il ve bağlı ilçelerinde görev yapan yaklaşık 100 mühendisin katılımı ile düzenlenen ‘İşletme Birimleri Çalıştayı’ Mardin’de başladı.

İki gün sürecek çalıştaya Dicle Elektrik Genel Müdürü Murat Karagüzel, Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, Performans İzleme Koordinatörü Mehmet Akif Köse, il müdürleri ve çok sayıda yönetici ile mühendis katıldı. Çalıştayın açış konuşmasını yapan Dicle Elektrik Genel Müdürü Murat Karagüzel, enerji kalitesini artırmak için özelleştirmeden bu yana yaklaşık 5 yıldır neredeyse kesintisiz şekilde şebeke iyileştirme, yatırım, bakım ve onarım çalışmaları yaptıklarını söyledi. Bu çalışmaların sonunda kesinti süresi ve sayısında önemli azalmalarla birlikte ciddi bir iyileşme sağlandığını kaydeden Genel Müdür Karagüzel, şöyle devam etti:

“Daha iyisini yapacağız. Kesinti süre ve sayılarını daha da azaltarak, teknik kaliteyi artırarak, gelen başvuruları çözüme kavuşturarak örnek bir şirket olacağız. Bu çalıştayda, mühendis ve yönetici arkadaşlarımızla daha iyi seviyelere nasıl çıkarabiliriz konusunu konuşacağız. Şirketimiz, müşterilerine daha kaliteli elektrik sunmak için yatırım yapmaktan hiçbir zaman çekinmedi. Ciddi yatırımlar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu yatırımların bize kazandırdıkları ve sonuçları konusunda değerlendirmeler yapacağız. Bu çalıştayın şirketimize ciddi katkıları olacağına inanıyorum.”

Hedef, işletme ve hizmet kalitesinde ilk 5

Daha sonra konuşan Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün yapılan çalışmaların birimler arası koordinasyon ile başarıya ulaştığını söyledi. Sahada 24 saat canla başla çalışan ekipleri gören vatandaşların şirketin bu azminin farkına vardıklarını da kaydeden Tüzün, “Dicle Elektrik Dağıtım olarak işletme ve hizmet kalitesi açısından ülke genelindeki ilk 5 şirket arasına girmeyi hedefliyoruz” dedi.

Regülasyon Direktörleri Hasan Alma ve Kamil Yalçın Hatipoğlu, katılımcılara mevzuat ve hizmet kalitesi yönetmeliği konusunda bilgiler verdiler. Alma ve Yalçın, konuyla ilgili gelen sorulara da cevap verdi.

Çalıştayın öğleden sonraki ikinci oturumunda ise İşletme Bakım Onarım Müdürü Ahmet Seçkin Türk, şebeke durumu, bakım onarımlar, arıza istatistikleri, sistemlerin takibi, ana hedefler, birimler arası koordinasyon ve beklentiler konusunda sunum yaptı.