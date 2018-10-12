MARDİN:
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12 Ekim 2018 Cuma 10:32

Dicle Elektrik Mardin’de kışa hazırlanıyor

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki diğer illerde olduğu gibi Mardin’de de kış mevsimi öncesinde bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Olumsuz hava koşullarında dahi müşterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi vermeyi hedefleyen...

Dicle Elektrik Mardin'de kışa hazırlanıyor
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Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki diğer illerde olduğu gibi Mardin’de de kış mevsimi öncesinde bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Olumsuz hava koşullarında dahi müşterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi vermeyi hedefleyen enerji şirketinin gerçekleştirdiği yatırımlar ve bakım onarım çalışmaları sayesinde il genelindeki arıza sayısı, geçen yıla göre yüzde 27,5 oranında azalma kaydetti.

Dicle Elektrik bakım onarım ekipleri, hazırlanan Kış Bakım Planı çerçevesinde Mardin genelinde 322 trafo postası ile 48 adet kesici ölçüm kabininin bakımını tamamlarken, 364 kilometre orta ve 204 kilometre alçak gerilim olmak üzere toplam 568 kilometre iletim hattının bakımını gerçekleştirdi. Ekipler, aydınlatma sistemlerini de elden geçirerek 51 bin 567 armatürü kontrol etti ve değişik sebeplerle kırılan veya ekonomik ömrünü tamamlayan armatürleri yenileri ile değiştirdi.

Arıza sayısında yüzde 27,5 azalma var

Dicle Elektrik tarafından şebekenin daha da güçlendirilmesi için gerçekleştirilen yatırımlar ve mevsimsel bakım onarım çalışmaları sayesinde arıza sayılarında da kayda değer oranda azalma yaşanıyor. Şirket kayıtlarına göre, 1 Ocak-30 Eylül 2017 döneminde Mardin genelinde 46 bin 118 arıza yaşanırken, bakım ve onarım çalışmaları ve yatırımlar sayesinde bu yılın aynı döneminde 33 bin 417 elektrik arızası yaşandı.

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, yapılanlar sayesinde il genelindeki arıza sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,54 azaldığına dikkat çekerek, hedeflerinin bu sayıyı kabul edilebilir en alt seviyeye çekmek olduğunu söyledi. Bulut, enerji kesintisi olmadan bir kış mevsimi geçirmek için ise tüketicilere, kış aylarında elektriği ısınma amacıyla kullanıp israf etmemeleri, trafo ve panolara müdahale etmemeleri çağrısında bulundu.
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