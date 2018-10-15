DİKA, İsveç’te Süryanilerle buluştu

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), İsveç’te birçok sektörde ekonomik yatırım güçleri yüksek seviyede olan, bir kısmı Mardin bölgesinde halen yerleşik olan, zamanında buradan göç etmiş Süryani vatandaşlarla buluştu.DİKA, Türkiye’den...

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), İsveç’te birçok sektörde ekonomik yatırım güçleri yüksek seviyede olan, bir kısmı Mardin bölgesinde halen yerleşik olan, zamanında buradan göç etmiş Süryani vatandaşlarla buluştu.

DİKA, Türkiye’den göç etmiş gurbetçi iş dünyası ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere İsveç’e çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Bölgeden ve Türkiye’den zamanında İsveç’e göç etmiş Süryani vatandaşları tekrar ülkeye ve bölgeye kazandırmak, ikili bağları güçlendirmek, bilgilendirmeler yapmak ve ülkeye sermaye girişine katkıda bulunmak için görüşen DİKA, Türk işadamlarının oluşturmuş olduğu kuruluşları da ziyaret etti. İsveç’te birçok sektörde ekonomik yatırım güçleri yüksek seviyede olan, bir kısmı Mardin bölgesinde halen yerleşik olan, zamanında buradan göç etmiş Süryani vatandaşlarla İsveç’te görüşmeler gerçekleştiren DİKA, iş dünyasının bankacılık, motorlu taşıt ticareti, gıda sektörü, inşaat sektörü gibi ticaret potansiyeli yüksek alanlarda tecrübe kazanmış ve ekonomik güç elde etmiş yatırımcılara bilgilendirmeler yapıp, istişarelerde bulunulup sunumlar yaptı.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bölgemiz Devlet teşviklerinin en yüksek seviyede olduğu bölgedir, yatırıma her açıdan elverişli olan bölgemizde kurumumuz olarak en yüksek seviye danışmanlık ve yatırım takip hizmeti veriyoruz. Bunu hem ülkeye hem de uluslararası camiaya aktarma çabasıyla tanıtım ve iş birliği faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bu maksatlarla Türkiye’den bölgeye zamanında gelmiş büyük bir kesim var ve onları tekrar ülkemize ve bölgemize yatırım yapmaya davet ediyoruz” dedi.

İsveç’teki gurbetçi iş dünyasında büyük bir etki meydana getiren ziyarette farklı çevrelerle bir araya gelen ajans heyeti, bölgede yatırım yapmanın avantajlarını ve yatırım desteklerini anlatarak bölgenin pozitif olanaklarını tanıttı. Türk ve Süryani iş çevreleriyle gerçekleştirilen görüşmelerde bölgeye geri dönüşe olumlu bakıldığı, bu sayede bölgede yeni yatırım girişimlerinin olabileceği belirtildi.

Hem Stockholm hem de Jönkoping şehirlerinde yapılan ziyaret ve istişarelerde yerel otoriteler, gerçekleştirilen bu ziyaretin devamıyla birlikte somut projelerin karşılıklı iş birliği içerisinde gerçekleştirilebileceğini dile getirdi. Ajans heyeti, Stockholm’de Avrupa İş Kurumu, Avrupa Türk Demokratlar Birliği, Jönkoping’de ise Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası ile görüşmeler gerçekleştirdi.

İkili ilişkilerin giderek artması ve ülkeler arası diyaloğun üst seviyelere gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden taraflar, bu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.