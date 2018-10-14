MARDİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 11:57

Festivale okçular renk kattı

Mardin’in Midyat ilçesinde 1’inci Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali devam ediyor. Festivale, Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi renk kattı.Midyat Kaymakamlığı ve Belediyesince düzenlenen 1’inci Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali...

Festivale okçular renk kattı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Mardin’in Midyat ilçesinde 1’inci Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali devam ediyor. Festivale, Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi renk kattı.

Midyat Kaymakamlığı ve Belediyesince düzenlenen 1’inci Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali devam ediyor. Festivalin ikinci gününde Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi yapılırken, Türk Halk Müziği Sanatçısı Mahmut Mardinli sahne aldı. Gösteri, Amasya Merzifon Gümüşhacı köyünden gelen okçuların, Yeniçeri Yeminini okuması ile başladı. Sekiz metreden atış yapan okçular, gösteriyi seyreden vatandaşları kendilerine hayran bıraktı. Daha sonra ise Sanatçı Mahmut Mardinli sahne aldı. Mardinli söylediği şarkılarla vatandaşları mest etti.

Gösteri ve konseri, vatandaşların yanı sıra, Vali Mustafa Yaman, Başsavcı Zeynel Abidin Akkiraz, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu ve AK Parti İl Başkanı Nihat Eri de izledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku