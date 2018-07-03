Gençler dünyayı yeniden yorumlayacak

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, "Mezopotamya’dan Dünyayı Yeniden Yorumluyoruz” projesi kapsamında 90 öğrenciyi 7 ülkeye gönderecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin dünyayı tanımlarına yönelik yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. “Mezopotamya’dan Balkanlara Eğitim Köprüsü Projesi” kapsamında Bosna Hersek’i gezme, görme ve tanıma fırsatı bulan gençler şimdi ise, “Mezopotamya’dan Dünyayı Yeniden Yorumluyoruz Projesi” 4 kıtada 7 ülkeyi görme ve yorumlama imkanı bulacak.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, Mardinli gençlerimizle dünyayı yeniden yorumlama imkanı sunacaklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz tarafından bize görev tevdi edildiğinde söylediğimiz bir şey vardı. Büyükşehir Belediyemizin imkanlarını özellikle bu şehrin gençlerine aktaracağımızı söylemiştik ve bu bağlamda projeler geliştirdik. ‘Mezopotamya’dan Balkanlara Eğitim Köprüsü’ projesi dahilinde onlarca gencimizi Bosna Hersek’e gönderdik. Buraları gezme, görme ve tanıma imkanı buldu. Ecdadımızın orada ki adaletini gördüler” dedi.

Şimdi daha kapsamlı bir proje olan "Mezopotamya’dan Dünyayı Yeniden Yorumluyoruz” projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Yaman, bu proje kapsamında başarılı olan gençlerin eğitimler sonunda, Avrupa’dan Almanya, Belçika, Hollanda, Afrika’dan Fas, Ortadoğu’dan Katar, Asya’dan ise Rusya ve Malezya’yı görerek yeniden yorumlama imkanı bulacağını aktardı. Proje kayıtlarının başladığını hatırlatan Yaman, 10 Temmuz günü saat 22.00’de kayıtların sona ereceğini, derslerin temmuz ayı sonu itibari ile başlayacağını belirtti. Yaman, “Projemiz kapsamında 300 gencimiz ile eğitimlere başlayacağız. 12 hafta 24 ders üzerinden planlanan proje sonunda, teori eğitimlerini tamamlayan başarılı 90 öğrencimiz ile saha gezilerimiz ekim ayı itibari ile başlayacaktır” dedi.