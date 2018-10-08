Görevliyi darp eden şahsa 13.5 ay hapis cezası

Mardin’de sayaç okumak için gittiği evde saldırıya uğrayan Dicle Elektrik çalışanının şikayeti üzerine açılan davada, mahkeme sanık A.A.’ya 3 ayrı suçtan toplam 13 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesinde 4 Mayıs 2015 tarihinde Dicle Elektrik çalışanının saldırıya uğramasına ilişkin dava karara bağlandı. Sayaç okumak ve adres güncellemesi yapmak üzere A.A. isimli şahsın evine giden Dicle Elektrik ekibinden U.A. ev sahibi tarafından bıçak ve sopayla kovalandı. A.A. tarafından darp edilerek omuzu çıkan ve kulak zarı patlayan U.A., ayrıca saldırganın yardımına gelen mahalleli tarafından da darp edilerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan U.A.’nın şikayeti üzerine gözaltına alınan A.A. polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

3.5 yıl sonra karar açıklandı

3.5 yıl önce yaşanan olayla ilgili Kızıltepe 3. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dava, yaklaşık 3.5 yılın ardından tamamlandı. Mahkeme, sanık A.A.’ya yaralama suçundan 4 ay 15 gün, hakaret suçundan 3 ay ve tehdit suçundan da 6 ay olmak üzere toplam 13 ay 15 gün hapis cezası verdi.