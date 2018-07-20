MARDİN:
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20 Temmuz 2018 Cuma 13:38

Hırsızlık şüphelisi 3 kişiye tutuklama

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3’ünün tutuklandığını açıkladı.Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet...

Hırsızlık şüphelisi 3 kişiye tutuklama
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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3’ünün tutuklandığını açıkladı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile şehirde meydana gelen hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla asayiş ekiplerinin çalışma başlattığı bildirildi. Yapılan çalışmalarda çeşitli tarihlerde hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla olaylarla ilgisi olduğu tespit edilen 4 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, 4 şüpheli şahsın Kabala Mahallesi’nde çaldıkları malzemelerin de ele geçirildiği belirtilerek, gözaltına alınan 4 kişiden 3’ünün tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi.

Şahısların ikametinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatlı silah, 1 adet altın saat, 1 adet altın takı seti, 35 adet yüzük ve çeşitli ziynet eşyalarının bulunduğu belirtilerek, halkın can ve mal güvenliği için her türlü asayiş olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
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