Kavga eden hırsızlar yakayı ele verdi

Şırnak’tan asansör parçasını çaldıkları ileri sürülen 4 hırsız, Nusaybin ilçe otogarında aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle kavga edince çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Şırnak’ta girdikleri inşaattan asansörlere ait elektronik parçaları çalarak yanlarına alan 4 kişi, Mardin’in Nusaybin ilçesine geldi. Nusaybin ilçe otogarında aralarında çıkan anlaşmazlık sonrası önce tartışan sonra da kavga eden şahısları gören vatandaşlar polise haber verdi. Bölgeye gelen polis ekiplerini gören şahıslar araçlarındaki hırsızlık malzemeleri atarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, 4 kişiyi çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı.

Hırsızlık şüphelileri ifadeleri alınmak üzere Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosuna götürülürken, çalınan malzemeler ise Şırnak’tan gelen sahibine teslim edildi. Olay ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.