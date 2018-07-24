MARDİN:
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24 Temmuz 2018 Salı 16:47

Kaya’nın davası ertelendi

İçişleri Bakanlığınca görevden alınan eski Mardin’in Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya’nın tutuklu yargılandığı davanın duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

Kaya'nın davası ertelendi
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İçişleri Bakanlığınca görevden alınan eski Mardin’in Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya’nın tutuklu yargılandığı davanın duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

Eski Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya’nın, “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın 6’ncı duruşması yapıldı. Mardin 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Kaya, Van T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. SEGBİS üzerinden savunma yapan Kaya, hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu. Kaya’nın savunmasından sonra avukatları da, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Duruşma, Kaya’nın tutuklu halinin devamına karar verilerek, ileri bir tarihe ertelendi.
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