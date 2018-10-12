MARDİN:
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12 Ekim 2018 Cuma 14:38

Kendini astsubay olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalıştı

Mardin’in Artuklu ilçesinde kendini astsubay olarak tanıtarak, 2 vatandaşı dolandırmaya çalışan şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Kendini astsubay olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalıştı
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Mardin’in Artuklu ilçesinde kendini astsubay olarak tanıtarak, 2 vatandaşı dolandırmaya çalışan şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “11 Ekim günü Mardin’in Artuklu İlçesi Göllü Mahallesi’nde ikamet eden 2 şahıs, kendisinin astsubay olduğunu beyan eden bir şahıs tarafından telefon ile aranarak ‘Terör örgütleri sizleri takip ediyor, kimlikleriniz kopyalanmış’ demek suretiyle dolandırılmaya çalışılmıştır. Konu ile ilgili 2 şahsın yakınları tarafından 156 Jandarma İmdat hattına ihbar vermesi neticesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların dolandırıcılara para göndermeleri engellenmiş, telefon ile arayarak dolandırmaya çalışan şahıs hakkında da yasal işlem başlatılmıştır. Ayrıca Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlar uyarılmış ve 156 Jandarma İmdat Hattını aramaları konusunda bilinçlendirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde asayişin sağlanması kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.
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