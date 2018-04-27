Kız çocuklarının okullaşması ve aile içi şiddetin önlenmesi projesi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı, il genelinde, ‘Kız Çocuklarının Okullaşması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi’ projesi kapsamında seminerler veriyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kız çocuklarının okula gönderilmesi ve aile içi şiddetin önlenmesine yönelik büyük bir projeye imza attı. Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı, okullaşmanın az olduğu kırsal mahallelerde, il müftülüğü, il milli eğitim müdürlüğü, muhtarlar daire başkanlığı ve psikoloji danışmanlarla beraber, “Kız Çocuklarının Okullaşması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi” yönelik seminerler veriyor. Şuana kadar Artuklu, Mazıdağı, Savur, Midyat, Yeşilli ve Ömerli ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde seminerler verildi.

"Okuma yazma bilmeyen kızımız kalmasın"

Mardin’de okuma yazma bilmeyen kalmasın diye tüm kurumlar olarak el birliğiyle çalıştıklarını ifade eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, ‘‘Valilik, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklarımız, il ve ilçe müftülükleri ile milli eğitim müdürlüklerimizle birlikte, şehrimizde okuma yazma bilmeyen kalmasın diye çalışıyoruz. Bu çalışmamızı öncelikle kadınlarımıza ulaşarak yerine getirdik. Şimdi de daha önce tespit ettiğimiz özellikle kızlarını okula göndermeyen mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artuklu, Mazıdağı, Savur, Midyat, Yeşilli ve Ömerli ilçelerinin kırsal mahallerinde valilik, kaymakamlıklar, büyükşehir belediyesi kadın ve gençlik hizmetleri daire başkanlığı, il müftülüğü, muhtarlar daire başkanlığı, il milli eğitim müdürlüğü ve uzman psikologlar tarafından ortaklaşa bu ilçelerimizin kırsal mahallelerinde, kızların okula gönderilmesi ve aile içi şiddete yönelik seminerler veriyoruz. Aile içi şiddeti önlemek en az kızların okula gönderilmesi kadar önemli. Toplumu oluşturan aile ne kadar mutlu olursa toplumda bir o kadar mutlu olur’’ dedi.

"700 vatandaşa ulaştık"

Ekiplerin özverili şekilde çalıştıklarına dikkat çeken Yaman, "Kırsal mahallelerimizde şuana kadar 700 vatandaşımıza ulaştık. Bu vatandaşlarımıza, kızların okula gönderilmesi ve aile içi şiddetin dini boyutunu, resmi boyutunu ve psikoloji boyutunu anlattık. Ailelerimizi ikna etmeye çalıştık. Bu çalışmalarımız inşallah meyvelerini vermeye başladı. Bu çalışmalarımız tüm ilçelerimiz de devam edecek’’ diye konuştu.