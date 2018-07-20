Kızıltepe Devlet Hastanesinde ilk kez tiroid bezi biyopsisi yapılmaya başlandı

Mardin’in Kızıltepe İlçe Devlet Hastanesinde ilk defa tiroid bezi biyopsisi yapılmaya başlandı.

Sağlık alanında bölgede hizmet kalitesini arttırmak üzere birçok ilke imza atan Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, Kızıltepe Devlet Hastanesinde tiroid hastalarının hastane hastane gezmemesi için yeni bir sağlık branşını daha vatandaşın hizmetine açtı. Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklama tiroid nodülleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Açıklamada, "Tiroid bezi içerisinde oluşan genellikle küçük kitlesel yapılardır. Yüzde 95-96 iyi huylu olmalarına rağmen bazı durumlarda emin olmak için nodüllerden örnek almak gerekir. Bunun için en iyi bilinen yöntem ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisidir. Bu işlemde içine bildiğiniz enjektör ile nodülden sıvı çekilmektedir. Hasta bu işlem esnasında hiç ya da çok az bir rahatsızlık hissi duyar" denildi.

Kızıltepe Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hekim Kuzu tarafından ultrason eşliğinde biopsi yapılabileceği belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Tiroid bezi ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılmaya başlanmıştır. Alınan doku örneği patolojiye gönderilmekte ve doku örneği sonucu patoloji uzmanlarımız tarafından en fazla bir hafta içinde verilmektedir. Tiroid nodülü olan hastalarımız genel cerrahi polikliniğimize başvurabilirler”.