Kızıltepe sokakları sirk gösterisiyle şenlendi

Uluslararası Mezopotamya Sirk ve Sokak Sanatları Festivali, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde start verdi. Sirk gösterisi Kızıltepeli gençlere unutulmaz bir gün yaşattı.

UNICEF, GAP İdaresi, Türkiye Kalkınma Vakfı, Mardin Gençlik ve Kültür Evi ile Mardin Kültür Derneği tarafından Uluslararası Mezopotamya Sirk ve Sokak Sanatları Festivalinin 12’ncisi Kızıltepe ilçesinde kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün ardından sirk sanatçıları Cumhuriyet Meydanı’nda bir gösteri gerçekleştirdi. Gösteriye Kızıltepeli gençler yoğun ilgi gösterdi.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Uluslararası Mezopotamya Sirk ve Sokak Sanatları Festivali Proje Koordinatörü Gültekin Çelik, “Bu sene 12’ncisini düzenliyoruz. Açılış kortejimizi Mardin Kızıltepe Kilise Caddesi’nde yaptık. Cumhuriyet Meydanı’nda sonlandırdık. Arkadaşlarımız gösteri düzenliyorlar. Bu 14 gün sürecek bir projedir. Mardin’in bütün ilçelerine ve nüfus yoğunluğunun olduğu köylere de düzenleyeceğiz. Bu proje aslında Türkiye ve Suriyeli çocukların sosyal uyumu çerçevesinde düzenlenen bir projedir. Bu proje sonunda 120 çocuğa yarısı Suriyeli ve yarısı Türkiyeli olmak kaydıyla eğitimler düzenliyoruz. Bu eğitimler sirk ve sokak sanatları ile ilgili oluyor” dedi.