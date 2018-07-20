Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 3’üncü derecede sit alanı ilan edilen alanda arkeolojik kazı çalışması yapılıyor.Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi üzerinde bulunan 3’üncü derece sit alanında arkeolojik kazı yapılıyor. Çalışmayı Mardin Müzesinde görevli 3 arkeolog yürütüyor. Kazı hakkında gazetecilere herhangi bir açıklama yapılmazken, kazının 3 gün önce başladığı belirtildi.
Kızıltepe’de arkeologlar kazı çalışması yapıyor
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 3’üncü derecede sit alanı ilan edilen alanda arkeolojik kazı çalışması yapılıyor.Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi üzerinde bulunan 3’üncü derece sit alanında arkeolojik kazı yapılıyor....