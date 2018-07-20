MARDİN:
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20 Temmuz 2018 Cuma 12:37

Kızıltepe’de arkeologlar kazı çalışması yapıyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 3’üncü derecede sit alanı ilan edilen alanda arkeolojik kazı çalışması yapılıyor.Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi üzerinde bulunan 3’üncü derece sit alanında arkeolojik kazı yapılıyor....

Kızıltepe'de arkeologlar kazı çalışması yapıyor
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 3’üncü derecede sit alanı ilan edilen alanda arkeolojik kazı çalışması yapılıyor.

Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi üzerinde bulunan 3’üncü derece sit alanında arkeolojik kazı yapılıyor. Çalışmayı Mardin Müzesinde görevli 3 arkeolog yürütüyor. Kazı hakkında gazetecilere herhangi bir açıklama yapılmazken, kazının 3 gün önce başladığı belirtildi.
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