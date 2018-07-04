Kızıltepe’de çocuklar süs havuzlarında serinliyor

Kızıltepe ilçesinde termometreler 43 dereceyi gösteriyor. Aşırı sıcaklardan bulanan vatandaşlar serin alanlara kaçıyor. Kızıltepeli çocuklar da Cumhuriyet Meydanı’ndaki süs havuzuna girerek serinliyor. Tehlikenin farkında olmayan çocuklar, havuzda zıplayarak eğlencenin tadına varıyor.

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