Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, "Huzur" uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheliyi gözaltına alındıEdinilen bilgilere göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde 10 ekiple "Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan 13 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine götürüldü.
Kızıltepe’de ‘huzur’ uygulaması
Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, "Huzur" uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheliyi gözaltına alındı