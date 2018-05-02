MARDİN:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:12

Kızıltepe’de pompalı tüfekle vurulan genç öldü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından pompalı tüfekle vurulan genç, hayatını kaybetti.

Kızıltepe'de pompalı tüfekle vurulan genç öldü
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından pompalı tüfekle vurulan genç, hayatını kaybetti.

Olay, dün 23.00 sıralarında, Kızıltepe ilçesi Medya Mahallesi Yoldere yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği öğrenilemeyen şahıs tarafından telefonla aranan Ali Eren (23), kuzeniyle geldiği olay yerinde pompalı tüfekle vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Eren’in cenazesi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kayıplara karışan şahsın yakalanması için çok yönlü çalışma başlattı.
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