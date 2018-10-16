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16 Ekim 2018 Salı 16:10

Kızıltepe’den ‘Enflasyonla topyekun mücadele kampanyasına’ destek

Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Mahmut Dündar, enflasyonla topyekun mücadelede kendilerinin de var olduğunu belirtti.KTSO Başkanı Mahmut Dündar, Oda Genel Sekreteri Ahmet Aslan ile birlikte esnafı gezerek, enflasyonla mücadele...

Kızıltepe'den ‘Enflasyonla topyekun mücadele kampanyasına' destek
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Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Mahmut Dündar, enflasyonla topyekun mücadelede kendilerinin de var olduğunu belirtti.

KTSO Başkanı Mahmut Dündar, Oda Genel Sekreteri Ahmet Aslan ile birlikte esnafı gezerek, enflasyonla mücadele afişleri dağıttı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Dündar, Türkiye’nin 2002’den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme elde ettiğini belirterek, enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesinin sağlandığını ifade etti. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranının yeniden çift hanelere çıktığını anlatan Dündar, “Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Berat Albayrak’ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programını son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Zira enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir” dedi.
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